Kai Ballungay ibinalik angas ng Ateneo, Omar John inangklahan NU Bulldogs

NAIBALIK sa winning column ni forward Kai Ballungay ang defending champions Ateneo Blue Eagles matapos kawawain ang University of Santo Tomas Growling Tigers, 97-77, habang nilapa ng National University Bulldogs ang kanilang ikalimang panalo para mapatibay ang solo second laban sa University of the East Red Warriors, 68-49, sa dalawa sa naunang laro nitong Miyerkoles sa quadruple-header ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nakuha ng Ateneo ang solong fifth place sa 3-3 kartada na patuloy na naghahanap ng kanilang winning streak ngayong season bago magtungo sa inaabangang “Battle of Katipunan sa darating na weekend sa parehong venue kontra University of the Philippines Fighting Maroons.

Kumarga si Ballungay ng 17 puntos, kasama ang pitong rebounds at tatlong assists mula sa respetadong 5-of-7 shooting, perpektong 3-of-3 sa three-point area at 4-of-6 sa free throw line.

Nanguna naman sa puntusan si Chris Koon sa 21 pointz, 6 boards at 5 assists, habang bumida si 6-foot-10 center Jospeh Obasa sa 17 markers, 8 boards at 2 blocks sa 7-of-8 field goals.

Nag-ambag rin si sensational rookie Mason Amos ng 15 points, 2 assists at 2 steals kabilang ang 5-of-6 shooting at 3-of-4 sa tres.

Sinelyuhan naman ng Bulldogs ang kanilang ikatlong sunod na panalo na pinagtulungan ng double-double nina Omar John at Jake Figueroa na parehong lumista ng 12 points at 10 boards, ayon sa pagkaksunod.

Sunod na haharapin ng NU ang Adamson Soaring Falcons, habang reresbak ang UE kontra De La Salle Green Archers sa double-header sa Sabado sa UST Quadricentennial Pavillon. (Gerard Arce)