Kahit nagreklamo ang mga supporter: Nadine ‘di puwedeng palaging reyna sa MMFF

As expected, marami ang umangal sa nilabas na mga official entries ng Metro Manila Film Festival ngayong taon.

Bad trip nga ang fans ni Nadine Lustre sa hindi pagkakasama ng horror movie nito na ‘Nokturno’ na inaasahan pa namang magiging top grosser tulad na nangyari sa ‘Deleter’ movie rin niya sa 2022 MMFF.

Daming hanash ng mga faney sa X (dating Twitter), ha!

“Pang matatanda yata mga entries ng MMFF this year, di nila priority yung mga bagets, mga magbabarkada. Sayang!”

“Mikhail Red’s Nokturno doesn’t need to be included on the final list of entries para kumita. Nadine na ‘yan, duh?”

May iba namang nagsabi na tama lang daw na napagbigyan naman ang ibang mga artista this year dahil hindi naman puwedeng si Nadine na lang ang palaging reyna sa MMFF, ha!

Naku ano kaya ang reaksyon ni Nadine sa bagay na ito?

Kaloka! (Ogie Narvaez Rodriguez)