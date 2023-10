Jordan atras sa eyeball kay Biden, Middle East leader

Ipinagpaliban ng Jordan ang planong pakikipagkita at pulong kay US President Joe Biden at ilang mga lider sa Middle East.

Bunsod na rin ito sa naganap na pambobomba sa isang pagamutan sa Gaza na ikinasawi ng nasa 500 katao.

Katwiran ni Jordan Foreign Minister Ayman Safadi, wala nang saysay pa ang nasabing pagpupulong dahil na rin sa walang puknat na gulo sa lugar.

Nauna rito’y nakaiskedyul na lumipad si Biden sa Amman, Jordan pagkagaling nito sa Tel Aviv, Israel.

Inabisuhan na rin ang White House at iba pang lider ni King Abdullah II, ng Jordan na kinansela ang nasabing miting.