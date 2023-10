Jeep sa Batangas, uungol ka para pumara!

IBA iba na talaga ang mga trip ngayon ng ating mga jeepney driver! May ilan na mismong hitsura ng jeep ang binabago at may ilan na pinaglalaruan ang kanilang mga pasahero. Kaya naman sikat na sikat talaga sa mga social media meme ang mga hari ng kalsada at nagbibigay good vibes sa mga manonood.

Tulad na lang ng isang jeepney sa Batangas na imbes na pagsigaw at pagkatok ng piso sa bubong ang gamit sa pagpara, pag-ungol ang naisipang eksena ng driver! O diba? Ready ba ang ungol mo riyan?

Sa video na ini-upload ni Brooke Mauri, makikita nga ang isang dyip na may karatula sa harap na nakalagay ang katagang ‘umungol lang pag-papara’ na talagang magpapakaba sa mga taong sasakay! Kaya naman pati ang ateng nasa unahan, tila problemado na sa kung paano siya uungol kapag bababa na!

Pati mga netizen, natawa sa karatula at itsura ng babae sa video!

“Si ate problemadong bumaba,” komento ni Troy.

“Parang ang hirap naman pong pumara”, dagdag pa ni Chel.

“Si ate ay nagpapraktis sa isip nya”, aliw na sabi naman ni Ginny tungkol kay ateng nasa unahan ng jeepney.

Ang paandar na ito ng driver, umabot na sa higit 1.4 million views at pinusuan na rin ng higit 100k netizen! O ikaw, uungol ka ba? Comment na!

(MJ Osinsao)