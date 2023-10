Heart ‘pasaway’ sa no posting on social media

Sa halip na sermunan ay natuwa pa ang mga netizen kay Heart Evangelista na binali nito ang restriction sa isang runway show na may babalang ‘No Posting On Social Media’.

Pasaway nga si Heart sa kanyang eksena, pero hindi naman sa mismong show kundi sa pag-picture nito ng isang warning message na nakadikit sa dressing room mirror.

Napag-trip-an lang ni Heart na kunan ang naturang sign at naisip na i-post ang mensahe sa kanyang Instagram at saka nag-caption ng, “Oops, did it!”

Walang nilabag na kahit na anong protocol si Heart, pero malinaw naman sa kanyang mga panatiko na naglaro lang ang kanilang lodi.

Sabi nga nila:

@luxeparis_bags, “Hahahaha NOTHING & NO ONE can stop her!!”

@jewelclycle, “Ms Heart be like: Well, what are you gonna do about it?”

@karenvoficial, “Rebel time.”

@umhaizing, “When prohibition is a command.”

Sa post, makikita si Heart na naka-dark shades at mukhang maldita sa expression ng mukha nito.

Dahil wala pang pinu-post si Heart sa kanyang latest runway attendance, abangers na ang mga netizen kung ano bang event o show ito na gusto munang i-sikreto.

Samantala, hinahangaan ang pagiging professional, accommodating ni Heart sa mga fashion paparazzi at lifestyle vloggers.

Sa isang post, mapapanood si Heart na pinagbigyan ang lahat ng mga photographers na nakiusap sa kanyang lumakad at mag-pose ayon sa kanilang gusto. Binati rin nito ang mga panatiko na tumawag at nag-hi sa kanya sa labas ng runway show ng LOEWE. (Rey Pumaloy)