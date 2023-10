Gown ng Pinoy designer, nirampa ni Miss U R’Bonney sa bundok

Ain’t No Mountain High Enough!

‘Yan ang pinatunayan ng reigning queen na si R’Bonney Nola Gabriel na umakyat ng bundok para sa kanyang photoshoot! “Hiked all the way up to the clouds to get this shot for y’all for the 72nd Miss Universe Competition in El Salvador,” pahayag ng Fil-Am beauty queen suot ang disenyo na ivory white gown ng Pinoy designer na si Albert Andrada.

Si Andrada rin ang gumawa ng evening gown ni Pia Wurtzbach nang sumali ito sa Miss Universe 2015.

Ayon kay Andrada, mismong si R’Bonney, na kinoronahang Miss Universe 2022, ang humiling ng gown na ito.

Ito ang gown na ibinida ni Andrada sa kanyang 20-piece Spring/Summer Pret-A-Porter 2023 sa Parish Fashion Week.

“She brought it with her straight from Paris Fashion Week for a promotion shoot for Miss Universe 2023 in El Salvador.”

Nakatakda ang coronation night ng beauty pageant sa November 18.

Magpapakitang gilas dito ang Pinay model na si Michelle Dee. (Natalia Antonio)