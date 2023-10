Gimmick para umangat rating ng serye? Barbie, David sweet sa plane

Galing Hong Kong sina Barbie Forteza, David Licauco para sa isang special project na shinoot doon.

Kahit work ang pinuntahan ng BarDa ay nag-enjoy at sinulit nila ang maiksing oras nila sa Hong Kong.

Samantala, viral ngayon sa online world ang sweet moments ng dalawa sa loob ng eroplano papauwi ng Manila.

Best decision nga na magkatabi ng upuan sa flight sina Barbie at David dahil kahit papaano nagkaroon ng moment na silang dalawa lang.

Makikitang todo ang chikahan ng dalawa at tawa nang tawa si Barbie na dumating pa sa point na napapalo na niya ng neck pillow si David sa sobrang saya niya.

“I cannot stop myself from smiling when I see Barbie hitting David with a pillow jokingly like they are so besties!!! I didn’t expect this interaction THEY ARE SO ADORBS (adorable),” post ng isang netizen.

Sey naman isang fan, “SO CONFIRMATION BA ’TO NA MAGKATABI TALAGA ANG BARDA THE WHOLE FLIGHT??? KAYA BA NAPA-LIKE SILA SA IG POSTS NG ISA’T-ISA TO SHOW THEIR CLOSENESS AND SUPPORT TO EACH OTHER??? ANG HIRAP NAMANG HINDI N’YO ISIPIN.”

Naku maski nga ako napapatanong kung hanggang friendship nga lang ba ang pagkagusto nila sa isa’t isa?

Pero hindi naman kaya gimmick lang ito para kiligin ang fans at umangat naman ang serye nila laban sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco Martin?

Well… well… well… (Byx Almacen)