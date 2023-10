Galante yarn? Karla binilhan ng shoes yaya ng baby ni Scottie Thompson!

NAALIW ang mga netizen sa bonding ng mag-asawang Scottie Thompson at Jinky Serrano sa TV host-actress na si Karla Estrada sa Japan.

Sa sobang saya nga ng momshie ni Daniel Padilla, nakumpirma ng madlang pipol ang pagiging generous nito nang bilhan niya ng shoes ang yaya ng anak nina Scottie and Jinky na si Baby Aster.

Natuwa rin ang Gilas Pilipinas player sa gesture ng actress-TV host kaya naman ibinahagi niya ang video nito sa kanyang Facebook account.

Sapol ng video na sinamahan pa ni Karla si Yaya Nurse Marie sa isang store ng sapatos na para raw sa mga tulad nilang “seksi.”

Si Karla na mismo ang namili ng sapatos na bibilhin para kay Yaya Marie na isang black shoes.

Tuwang-tuwa siyempre ang yaya sa palibreng shoes ni Karla.

“Yaya Marie is a dedicated yaya ni Aster kaya deserve nya yan,” sabi naman ni Karla.

“Kasi best in lakad kami lalo na sa Japan! And sobrang fun kasama si yaya Marie! Alam mo yan hahahaha,” dagdag pa niya.

(Issa Santiago)