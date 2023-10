FEU Tamaraws sinandalan free throws ni L-Jay Gonzales para itumba Adamson

APAT na mahalagang free throws ang isinalpak ng Far Eastern University Tamaraws kabilang ang buslo ni L-Jay Gonzales upang mailista ang unang winning streak laban sa Adamson University Soaring Falcons sa low-scoring 49-46 panalo, sa ikatlong laro ng quadruple-header nitong Miyerkoles ng hapon sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ikinarga ng Isabela-born guard ang dalawang mahalagang freebies sa nalalabing 16.3 segundo sa fourth period upang dalhin sa 47-43 ang laro.

Pinakabog naman ni Joem Sabandal ang dibdib ng Tamaraws nang isalpak ang pambihirang tres sa 11.5 segundo upang mas lumapit sa laro sa 46-47 para sa Adamson.

Sinubukang pahirapan sa inbound ng Falcons ang FEU hanggang sa madala sa free throw territory si Royce Alforque na ibinuslo naman ang importanteng free-throws para sa panigurong three-point lead sa nalalabing 9 segundo.

Pinilit ni Sabandal na maibaba ang bola at maihagis ang panablang tres subalit naging mahigpit ang depensa rito upang tuluyang magmintis at makuha ng FEU Tamaraws ang unang back-to-back wins para sa 2-4 kartada katabla ang UE Warriors sa sixth at seventh spot.

Tumabla naman ang Adamson sa Ateneo Blue Eagles sa 3-3 marka sa fourth-fifth spot sa team standings.

Nagtapos si Gonzales sa game-high 13 points, kasama ang siyam na rebounds at tig-iisang assist, block at steal mula sa masagwang 35.7% shooting.

Sinegundahan naman ito nina Pat Sleat sa 10 points, Alforque sa 8 puntos, 4 assists at 2 steals at Xyrus Torres sa 6 markers at 4 boards upang masundan ang unang panalo kontra Ateneo noong nagdaang Sabado.

(Gerard Arce)