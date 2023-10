‘Favored star’: Jodi todo paghahanda sa bagong proyekto

Hindi pa nga tapos ang ‘Unbreak My Heart’ ay may kasunod na agad na proyekto si Jodi Sta. Maria.

Todo na nga ang paghahanda ng Asian Academy Creative Awards 2022 Best Actress para sa kanyang susunod na bigating proyekto.

Para maging believable ang kanyang pagganap ay kailangan niyang dumaan sa matinding physical trainings gaya ng swimming, cycling, at treadmill.

“I’m actually preparing right now for a role. Isa siya sa pinaka-challenging in terms of the physical requirement, may kailangang physique ‘yung character, may kailangang lakas ‘yung character. Yes, atleta siya,” pagbubunyag ni Jodi sa interview sa kanya ni Gretchen Fullido para sa ABS-CBN Integrated News.

Samantala, very happy at thankful si Jodi na siya ang napiling bumida sa unang teleseryeng produced ng ABS-CBN Entertainment at GMA Network, ang ‘Unbreak My Heart’.

Hindi lang sa free TV ito patok pati na rin sa mga streaming apps na iWantTFC at sa Viu kung saan ito number one.

Naku sa sunod-sunod na proyekto ni Jodi ay masasabing ‘favored star’ siya ng ABS-CBN, ha!

Bonggels!

