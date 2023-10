Exciting na namang karera! Champion horse Boss Emong markado sa 2023 Philracom-PCSO Silver Cup

SASALANG sa pista ang champion horse na si Boss Emong para harapin ang ibang mga tigasing kalahok sa 2023 Philracom-PCSO “Silver Cup” na ilalarga sa Oktubre 29 sa Metro Turf ss Tanauan City, Batangas.

Si veteran jockey Dan Camanero ang rerenda kay Boss Emong sa 1,800-meter race kung saan nakataya ang tumataginting na P4M premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Inaasahang magbibigay ng magandang laban kay Philippine Sportswriters Association – Horse of the Year awardee Boss Emong sina reigning Presidential Gold Cup champion Big Lagoon at magka-kuwadrang sina Moderne Cong at Robin Hood.

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo ang P2.4M, ang ibang kasali ay sina Don Julio, Jaguar, Jungkook, King Tiger, Nuclear Bomb at War Cannon.

Hahamigin ang may-ari ng pangalawang kabayong tatawid sa finish line ang P800,000, mapupunta sa pangatlo ang P400,000 habang P200,000, P120,000 at P80,000 ang fourth hanggang sixth placers, ayon sa pagkakasunod.

Magbubulsa rin ng P200,000 ang breeder ng winning horse habang P120,000 at P80,000 ang second at third.

Samantala, tiyak na todo paghahanda ang mga trainer at hinete dahil malaki ang papremyo ng PCSO.

(Elech Dawa)