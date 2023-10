Duterte namumurong tumakbong senador

Maaaring tumakbong senador si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte upang magkaroon siya ng lugar kung saan puwedeng banatan ang mga kritiko ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte.

Ayon sa dating pangulo, ma­tagal na siyang hinihimok ni da­ting Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo na tumakbong senador sa 2025 elections.

Aniya, pinulong na rin niya ang kanyang mga anak upang kunin ang pulso nila pero sina Sara at Davao City Rep. Paolo Duterte ay kontra rito dahil matanda na raw siya.

Sa kanyang programang “Gikan sa Masa, Para sa Masa” sa SMNI News, binanggit ni Duterte na posibleng tumakbo siyan­g senador kung hindi kikilos ang Commission on Audit na kalkalin ang pondo ng Kamara de Representantes.

“I’m just asking the military to help me pressure COA kay hindi ko kaya na eh, unless I become senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo nang bibirahin. Diyan tayo magkanda letse letse na,” babala pa niya.

Matatandaang kinatay ng Kamara ang P500 milyong confidential fund ng Office of the Vice President gayundin ang P150 milyon ng Department of Education kung saan namumuno si VP Duterte.