Digong sa COA: Kalkalin gastos ng Kongreso

Kinalampag ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang Commission on Audit (COA) na busisiin ang mga gastos ng Kamara de Representantes.

Hinikayat din ni Duterte ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na tulungan siyang kumbinsihin ang COA na pagsiyasat ng gastos ng mga kongresista.

Sinabi ito ng dating pangulo matapos manindigan si House Secretary General Reginald Velasco noong nakaraang linggo na pasado sa COA ang mga gastos ng Kongreso.

“If you are telling the truth, then let us open the book of accounts. Kung wala mang problema, strict adherence man kaya eh ‘di ipakita mo,” giit ni Duterte sa programang “Gikan sa Masa, Para sa Masa” sa SMNI.

“Gusto ko buksan ang libro ni Lower House head (Ferdinand Martin) Romualdez. Ganun. Simple lang naman and it is provided by law, by the Constitution itself,” dugtong pa ng dating Pangulo.

Inudyukan din ni Duterte ang mga sundalo na mag-ingay lalo pa’t isinusulong sa Kongreso na kaltasan ang kanilang suweldo para mapondohan ang pensyon.

“Ngayon kayo, diyan sa Congress, whoever is that idiot pinababayad kayo dahan-dahan. You have to contribute, kunin doon sa suweldo ninyo na dinoble ko. Dinoble ko na nga eh, ngayon kukunin pa sa inyo?” wika ni Duterte bagama’t nilinaw nito na hindi niya inuudyukan na magkudeta ang mga sundalo.

Nagtataka naman ang isang lider ng Kamara sa pagbabago ng tingin ni Duterte sa Kongreso.

Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City Rep. Manuel Jose Dalipe maraming kongresista ngayong 19th Congress ay miyembro rin ng 18th Congress kung kailan pangulo si Duterte.

“At alam niya ang ginawa namin, sinuportahan namin siya, lahat todo-todo sa lahat ng mga kaila­ngan niya sa legislative agenda niya at noong pa­nahon ng COVID, sinuportahan siya ng Kongreso at nagtataka kami, bakit ngayon, iba na ‘yong tingin niya sa aming mga kongresista,” sabi ni Dalipe.

“Hindi namin siya iniwan, tiniyak namin na may sapat na budget ang Duterte administration noon, noong panahon ng COVID para meron siyang pondo para mamigay ng ayuda, ‘yong mga kailangan sa kalusugan noong panahon ng COVID, lahat sinuportahan namin siya,” dagdag ni Dalipe. (Billy Begas/Eralyn Prado)