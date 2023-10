Desiree Cheng, Choco Mucho kakatukin unang panalo

STORY TEXT:

Standings W L

NXLed 1 0

Petro Gazz 1 0

Creamline 1 0

Chery Tiggo 1 0

Cignal 1 0

Akari 1 0

PLDT 0 1

Choco Mucho 0 1

Gerflor 0 1

Farm Fresh 0 1

Galeries 0 1

F2 Logistics 0 1

Mga laro Huwebes: (FilOil EcoOil Centre)

3:00pm — Chery Tiggo vs Galeries

5:00pm — PLDT vs Akari

7:00pm – – Choco Mucho vs Farm Fresh

PAPAKALWALAN ni Desiree Wynea Cheng ang naiibang diskarte sa laro upang matulungan ang Choco Mucho Flying Titans na masungkit ang unang panalo laban sa naghahanap rin ng bwenamanong tagumpay na Farm Fresh Foxies sa pinakatampok na laro ngayong Huwebes ng gabi sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Second All-Filipino Conference sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Gagabayan ng dating De La Salle Lady Spiker ang star-studded cast upang mahanap ang matamis na panalo matapos mabigo sa opening day kontra sa sister-team nitong Creamline Cool Smashers 18-25, 16-25, 26-24, 21-25 nitong Linggo.

Umiskor ang 27-anyos na outside hitter ng 11 puntos at apat na excellent receptions para suportahan sina high-flyer Cherry Ann Rondina na gumawa ng 21 points, Caitlyn Viray (12) at Cherry Rose Nunag (10).

Ilalabas ng 5-foot-8 na two-time UAAP champion ang kaastigan sa huling laro ng nakatakdang triple-header game sa alas-7 ng gabi kontra Foxies.

Plano ng Choco Mucho na mahigitan ang magkasunod na seventh-place finish sa first All-Filipino at Invitational Conference na tatangkaing mahanap ang kanilang-kauna-unahang podium finish matapos ang dalawang pagkabigo sa battle-for-third sa 2021 at 2022 Open Conference.

Tumalon sa Choco Mucho ang UAAP Season 79 Finals MVP noong 2022 matapos ang mahabang pananatili sa F2 Logistics Cargo Movers na naging parte ng 2017 Philippine SuperLiga Grand Prix, habang nakatulong ito sa bronze medal finish ng Flying Titans sa nilahukang 2023 VTV International Women’s Volleyball Cup sa Lao Cai, Vietnam nitong Agosto. (Gerard Arce)