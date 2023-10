Bombahang walastik sa Spikers Turf tourney

SIMULA na ang paluan ng bola sa inaugural Invitational Conference men’s volleyball ng Spikers Turf bukas na lalaruin sa Paco Arena, Manila.

Umabot sa 24 teams ang magbabanatan kung saan hinati sa apat na grupo at ang top two teams sa bawat pool ay aabante sa knockout quarterfinal phase.

Pagdating sa semifinals ay kasali ang foreign guest team na makikipaghatawan ng bola sa round-robin series sa event na inorganisa ng Sports Vision.

Mangunguna sa koponan na sasabak ang Open Conference title holder Cignal HD Spikers, makakasama nila sa Pool C ang Davies Paints-Adamson, Philippine Coast Guard, Saints and Lattes-Letran, Santa Rosa City Lions at ang St. Gerard Construction-Saint Benide.

Nasa Pool A ang Ateneo-Fudgee Bar, D’Navigators Iloilo, Don Pacundo-La Salle-Dasmariñas, Kinto-Perpetual Help, Philippine Army at Sta. Elena-National U, habang ang Cabstars-City of Cabuyao, EcoOil-La Salle MKA-San Beda, Philippine Air Force, Saskin-Philippine Christian U at VNS Griffins ang magkakaliskisan sa Pool B.

Magbabanatan sa Pool D ang Alpha Omega Elite Spikers, Chef on a Diet-Far Eastern U, PGJC Navy, Savouge RTU Basilan, Bayleaf Spikers at Xentromall-Emilio Aguinaldo College.

Magkakaldagan agad ang EcoOil at VNS bukas ng alas-3:30 ng hapon sunod ang bakbakan sa pagitan ng Fudgee Barr at Don Pacundo sa alas-5:30 ng hapon. (Elech Dawa)