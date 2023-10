Bigatan dapat ang parusa

Maliban sa mga nagtitinda sa kalsada na kumikita kapag mabigat ang trapiko, lahat ay nagrereklamo sa bigat nito sa Metro Manila.

Kasama sa naiinis o nagagalit ay mismong mga tao na walang disiplina kung gumamit ng kalsada na nag-aambag ng malaki para lumala ang sitwasyon sa trapiko. Karaniwan nga ay nauuwi ito sa tinatawag na road rage o ang labis na pagkagalit ng isang nagmamaneho.

Sa tingin ko, malaki ang ikaka-ayos at ikabibilis ng trapiko kung lahat ng tao, lalo na ang mga nagmamaneho, ay susunod lamang sa mga batas trapiko. Siyempre, ang pangunahing pangangailangan para mangyari ito ay ang sapat at tamang kaalaman ukol sa mga ito. At alam nating lahat na marami-rami ang hindi nakakaintindi ng mga batas trapiko. Mayroon din, bagama’t alam nila ang mga ito ay may pakiramdam na hindi sila dapat kasama sa pagpapatupad nito. At ibubuntun ko ang sisi sa korapsyon na nakapalibot sa buong sistema, mula sa pagkuha ng lisensya hanggang sa pagpapataw ng karampatang parusa para sa mga lumalabag.

Gusto ko rin lang linawin. Hindi ako naniniwala na lahat ng lumalabag ay dahil gusto nila ito. Nakakatawang nakakainis ang mga pagkakataon na huhulihin ka dahil lumipat ka ng lane sa kalsada dahil ayaw mo nang hintayin ang mga jeep na nagpupuno ng pasahero sa kanto. May mga pagkakataon din na tapat na pagkakamali ang nangyayari. Sana handang aminin ng pamahalaan na hindi rin sapat o angkop ang mga traffic signs natin sa mga kalsada. Sa loob ng mahigit 30 taon na ako ay nagmamaneho, may mga ilang pagkakataon na hinuli ako para sa violation na nakabase sa kasaysayan. Ilang beses din akong nahuli dahil one-way daw ang pinasok ko. Nung tanungin ko kung nasaan ang sign na nagsasaad na one-way, ang nagiging tugon sa akin ay matagal ng one-way ang kalsada. Nguni’t paano ko namang malalaman ang mga ito kung unang beses ko pa lamang gagamit nito?

May mga traffic signs din tayo na hindi sumasang-ayon sa mga pamantayan sa buong mundo, kagaya ng mga signs na bigla na lang bubulaga sa iyo at atrasado na para gawin ang tama. Madalas ito sa mga paghahati ng kalsada sa iba’t ibang mga lanes. Kung minsan, naiisip tuloy ng mga motorista na pain ito para sa violation. Muli, kailangan mo ng kaalaman sa kasaysayan ng kalsada para hindi ka mahuli. Dapat alam mo na ang sinusundan mong lane, halimbawa, ay kakaliwa pala. At kapag nakita mo na ganito nga at bigla kang lumipat ay huhulihin ka ng paglipat ng lane.

Isang halimbawa pa ay ang palagiang ginagawa ng mga nagmamando ng trapiko na pasalungatin ang mga sasakyan o paandarin kahit na pula ang nasa traffic light. Kapag ganito ang nagiging kagawian, paano malalaman ng isang motorista kung ang sinusundan niyang bus ay beating the red light o pinaandar ng traffic enforcer? Magugulat ka na lamang na huhulihin ka sa pagtawid ng intersection. Dapat siguro isang requirement din ng traffic enforcer ay ang pagkakaroon din ng lisensya at pagiging totoong motorista. Dapat nauunawaan nila na hindi madali o ligtas ang biglang pahintuin ang mga sasakyan na matulin ang takbo.

Nakita ko ang mga videos sa YouTube ng vlogger na Gadget Addict. Marami rin sa ating mga kabababayan ang walang respeto sa awtoridad at tinatakbuhan lamang ang mga traffic enforcer na nanghuhuli sa kanila. Para sa akin, ang mga taong ito ay walang puwang sa kalsada at hindi dapat hayaang magpatuloy sa kanilang pambabastos. Dapat bigatan ang parusa para sa kanila.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.