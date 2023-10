Bahala ka na sa buhay mo! Houston Rockets ipinamigay pasaway na si Kevin Porter, Jr.

ITINAPON ng Houston Rockets si Kevin Porter, Jr. at dalawang future round picks sa Oklahoma City Thunder.

Hindi pa nakakatuntong sa OKC si Porter, pinakawalan na rin siya ng Thunder.

Nakuha ng Houston sina Victor Oladipo at Jeremiah Robinson-Earl. Tinanggap ng Thunder ang 2027 second-round pick (via Minnesota) at 2028 second rounder (via Milwaukee).

Tinanggap lang ng Oklahoma City ang guard na si Porter para makuha ang picks.

May 15 first rounders at 22 second-round picks na ang Thunder sa susunod na pitong taon.

Ire-release din ng Oklahoma City si Porter pero babayaran ang $16.9 million guaranteed na natitira sa kanyang kontrata sa Houston.

Kaagahan ng buwan pa ipinahiwatig ni Rockets general manager Rafael Stone na hindi na mananatili sa Houston si Porter matapos maharap sa kasong assault.

Sinaktan daw ni Porter, 30th pick ng Cleveland noong 2019, ang kanyang girlfriend noong nakaraang buwan.

Lapitin ng kontrobersiya sa Porter. Inakusahan siya ng panununtok sa isang babae noong 2020, inaresto rin sa pag-iingat ng baril.

(Vladi Eduarte)