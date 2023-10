Alden nag-enjoy sa sex, laplapan kay Julia

Grabe ang halikan nina Alden Richards, Julia Montes, ha!

Kaloka ang mga eksena na naglalapat talaga ang kanilang mga labi.

Bongga ang galawan nila na parang sinisipsip na nila ang mga dila ng isa’t isa.

Well, kakaibang Alden at Julia nga ang mapapanood sa ‘Five Breakups and a Romance’ dahil sa unang bente minuto pa lang, makikita mo na agad na naglalaplapan ang dalawa.

At yes, super aggressive si Julia sa lips to lips kay Alden, ha! May moment na siya pa ang nagtanggal ng damit ni Alden, ha!

Kering-keri rin ni Alden ang isang lalaking hayuk sa sex, ha! Kaaliw nga na makita siya na nagsasabing nag-enjoy siya sa sex kay Julia.

Kung noon kasi, super wholesome lang siya, na dapat ay piling-pili ang mga eksena niya sa harap ng kamera, pero ngayon laban kung laban na rin siya.

At yes, super guwapo ni Alden sa pelikula, lalo na sa mga moment na kaharap niya si Julia, na ang ganda-ganda rin talaga, ha!

Kung acting ang pag-uusapan, walang-wala pa talaga ang pinasilip nila sa trailer, dahil sangkatutak na dramahan, iyakan pa pala talaga ang masisilip mo sa kanila.

Kunsabagay, limang beses na ‘breakup’ sa pelikula, sa iba’t ibang paraan, at doon talaga nila nailabas ang forte, husay nilang dalawa, ha!

Kudos to Direk Irene Villamor, na mahusay rin talagang maglaro ng emosyon ng mga manonood.

Anyway, hindi ko na ikukuwento ang mga eksena ng ‘Five Breakups and a Romance’, pero sure ako, na halo-halong emosyon ang lalabas sa mga manonood, lalo na sa mga mahihilig sa mga madramang pelikula.

Na tipong mag-i-enjoy sa simula, mamamangha, maeelya dahil sa kakaibang paglilingkisan ng kanilang mga labi, iiyak sa mga problemang pinagdaanan nila, at sa dulo…?

‘Yun ang dapat ninyong abangan, kung ano nga ba ang nangyari sa mga karakter nila.