19 pang OFW sa Israel pauwi na

Inaasikaso na ng Department of Migrant Workers Overseas Workers Welfare Administration (DMW-OWWA) team ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang 19 pang mga Filipino na nakatakdang umuwi sa bansa ngayong Huwebes, Oktubre 19.

Ito na ang ikalawang batch ng mga Filipino mula sa Israel na pauwi na ng Pilipinas.

Una nang umalis sa Philippine Embassy Tel Aviv ang 17 Filipino sakay ng Etihad Airways flight EY594 nitong Martes at dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) alas-4:00 ng hapon.

Karamihan sa mga dumating ay pawang mga nagtatrabaho bilang mga hotel workers at caregivers.

Magbibigay naman ang DMW OWWA team ng shelter, pagkain at tulong pinansyal, transportasyon at mga serbisyong legal sa mga dumating at darating pang OFW.

Nagsagawa rin ng pre-departure briefing para ipaalam sa mga OFW ang assistance package na inihanda ng gobyerno para sa kanila pag-uwi sa bansa.

(Betchai Julian)