Vilma, Piolo, Pokwang, Uge, Christian, Alesandra, Enchong pasok sa MMFF

Tama ang naisulat namin dito sa Abante na magiging sampu ang official movie entries sa 49th Metro Manila Film Festival, ha!

Kahapon nga ay in-announce ni Atty. Romando Artes ng MMDA (Metropolitan Manila Development Authority) ang anim pang mga pelikula na makakasama ng apat na napiling pelikula.

Ang first four movies na pumasok na ay ang ‘Penduko’ nina Matteo Guidicelli, Cristine Reyes; ang ‘Rewind’ nina Marian Rivera, Dingdong Dantes; ang ‘A Mother and Son’s Story’ nina Sharon Cuneta, Alden Richards na ‘Family of Two’ na raw ang title; at ang ‘(K)Ampon’ nina Derek Ramsay, Beauty Gonzalez.

Pawang magaganda raw ang finished movies na sumali kaya nagdesisyon na gawing sampu na ang official movie entries sa taon na ito.

Ang anim pang pelikula na kasama sa 2023 MMFF ay ang ‘When I Met You in Tokyo’ nina Vilma Santos, Christopher se Leon; ang ‘Becky and Badette’ nina Pokwang, Eugene Domingo; ang ‘Mallari’ nina Piolo Pascual, Janella Salvador; ang ‘Firefly’ ni Alessandra de Rossi; ‘Broken Hearts Trip’ ni Christian Bables; at ‘Gomburza’ ni Enchong Dee.

In-announce rin ni Atty. Artes na kung noong 2022 ay 600 plus ang mga sinehan na nagpalabas ng 8 official movie entries, ngayong taon daw ay nangako ang cinema association na 800 plus ang mga sinehang magpapalabas ng 10 official movie entries.

Ang 49th MMFF ay magsisimula ng December 25, 2023 at tatagal hanggang January 7, 2024.

Bongga!