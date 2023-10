Tara sa SM 65th anniversary sale! 

Totoo ang tsismis! Maraming nakakalulang discount ngayon salahat ng SM malls sa buong bansa sa buong buwan ng October!

Bunsod ito ng kanilang 65th year anniversary. Bongga ang pasabog ng paborito nating SM department store at supermarket nationwide. 65 taon na pala silang naghahatid ng saya. Simulapagkabata ko (56 y/o na ako now) SM na talaga ang takbuhannamin mula damit, sapatos, pagkain, gamit sa bahay at maramipa.

Sabi nga ng sikat at hindi natin malilimutan na SM supermalls slogan at jingle na: “We’ve Got It All For You”. Narito ang famous na linya ng kanta na nakagisnan at kinalakihan natingmga Pinoy. Kanta na!

“Come’on in, look at what we’ve got

There so much more and just one stop

Here at SM, We’ve got it all

[We’ve got it all]

Lots of excitements and fashion and fun

A shopping experience for everyone

Here at SM… It’s all at SM

Here at SM, We’ve Got It All For You!”

Oh di ba! Mahirap nating makalimutan ito dahil madalassinasabayan pa nga natin ang SM jingle habang nagsa-shopping tayo.

And now there’s more! Dahil totoo sila sa kanilang slogan naWe’ve Got It All, mahigit anim na dekada na silang nagbibigayng saya at serbisyo sa atin at bilang pasasamalat, marami silanghinandang sulit deals para sa atin.

Pero bago ang lahat ay alamin muna natin kung paano banagsimula ang SM?

Kilala ang SM bilang Shoe Mart na pag-aari ng Filipino-Chinesetycoon na si Henry Sy na kilala rin sa tawag na ‘Tatang’. Binansagan din ng Forbes na isa siya sa mga pinakamayamangtao sa mundo.

Nag -umpisa ang tagumpay ni Henry Sy sa maliit na tindahan ng kanilang pamilya. Sa halip na maglaro dahil sa murang edad ay tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa pagbebenta ng mga produkto.

Maraming pinagdaanan si Henry Sy bago niya naabot ang tagumpay. Sa kasamaang palad, nasira ang kanilang tindahandahil sa giyera noong WWII. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagpunta siya sa Amerika para maghanap ng ibang ititindaat dito na nabuo ang Shoe Mart na ngayon ay SM Supermalls napinapatakbo ng SM Prime Holdings, Inc.

Ang SM Supermalls o kilala bilang SM ay isang chain ng mgashopping malls na mayroong total na 91 na mga mall (83 sa Pilipinas at 8 sa China). SM Carriedo (dating SM Clearance Outlet at SM Quiapo) ang unang SM store na binuksan noong1958 ni Henry Sy Sr. Pinakamalaki sa lahat ng SM ang SM Mall of Asia kasunod ang North EDSA at SM Megamall.

Hindi matatawaran ang SM malls dahil isa sila sa pinaka-successful na business concept sa bansa dahil nakuha nila ang tiwala ng masa at isa pa, hindi ka na lalayo dahil sama-sama nasa iisang lugar ang grocery, department store, boutiques, restaurants, cinemas etc.

Isa rin sila sa may pinakamalaking employment provider kaya maraming silang natutulungan at nabibigyan ng trabaho na mgaPInoy

Malaking tulong sa panahon ngayon na napakatataas ng presyong bilihin ang mga select price adjustments promo bukod pa saBuy 1 Get 1 deals kaya super patok ang kanilang 65th year anniversary sale kasama na ang ‘Tatang’s Weekend’ na swak sabudget! Narito ang ilan sa kanilang sulit promo deals:

*65 Pesos Price Points: Maraming produkto ang bagsak presyosa P65 kasama ang iconic SM Turon (3 pieces) at SM Bonus dozen eggs. May 65% substantial discounts sa ilang paboritonating produkto na isang pasasalamat sa mga loyal customers ngmaraming taon.

*Exclusive P65 Bundles: Kasama dito ang anniversary bundles ng mga favorite grocery brands and food tenants para sa sulitbudget.

*Tatang’s Weekend Special Offers: May exclusive Tatang’sWeekend, October 13 to 15. Save P65 on SM Bonus Whole Chicken. May extra 65 SMAC Points kapag may minimum purchase of P2,000 sa SM Advantage Card (SMAC) points, bukod sa list of rewards.

*Pre-Christmas Sale: Makakakuha ng P65 off kapag bumili ng 2 SM Bonus Christmas baskets worth P599 na patok na pang-regalo ngayong Pasko.

*Exclusive Online Promotions: Bukod sa in-store promotions, may discount din sa online shopping sa smmarkets.ph. Explore a wide array of online deals and discounts including P65 price points, P65 off and free delivery that will make your online shopping experience just as rewarding.

Lahat ng promos ay para lang SM Advantage Card members.

*BDO Credit Card Promo: Para sa mga BDO credit cardholders, may dagdag na 100 points sa lahat ng weekends ng anniversary month, para sa mga shoppers gamit ang BDO credit cards for a minimum purchase of P3,000.

Sa mga gustong mag-avail ng sari-saring promo na ito, gora nakayo sa SM malls na malapit sa inyong lugar. Bisitahin ang www.smsupermalls.com o i-follow ang @SMSupermalls sasocial media. Kapag malling experience ang usapan, matik naSM na yarn!