Solon ‘nilangaw’ sa mga joke

Sino raw itong mambabatas ang nagtangkang maging komedyante sa committee hearing pero hindi naman natawa ang mga kasamahang mambabatas pati na ang audience?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, binalak daw magpatawa ng mambabatas nang sabihin na dapat daw bigyan ng gold ang isang ahensiya ng gobyerno kung magagawa ang ipauutos niya.

Hindi ma-gets ng mga manonood, pati ng mga miyembro ng komite kung paano matatawa sa joke ng mambabatas.

Kumbaga sa “America’s Got Talent”, pulang “X” agad ang hatol ng mga judge as in “you’re out!”

Hindi na nga bumenta sa unang hirit, aba’y inulit ulit pa ng mambabatas ang kanyang mga joke kahit siya lamang ang natatawa sa kanyang ginagawa.

Bukod kasi sa gold, ginamit din niya ang salitang bronze at silver para i-rate ang performance ng ahensiya ng gobyerno na nakasalang sa budget hearing.

Sinakyan na lamang ng isang mambabatas ang joke ng lawmaker para hindi ito magmukhang kamote sa kapipilit ng mga joke sa committee hearing.

Clue. Ang mambabatas na hindi bumenta sa mga joke ay minsang sinipa ng isang partido politikal dahil sa kabastusan.