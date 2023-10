Sigaw ni KC: Sharon, Gabby concert puno ng pagmamahal, pagpapatawad

Inanunsiyo na nga ni KC Concepcion ang gagawin niya sa ‘Dear Heart: The Concert’ nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion.

Sa Instagram story ni KC ay super tuwang-tuwa at kilig din niyang sinabi na kagagaling lang niya sa bonggang-bonggang shoot para sa naturang concert.

“I just came from a very special shoot today. Ito ay para sa preparations for a very special event, happening on October 27 at MOA Arena.

“I will have a simple special participation doon sa concert na `yon. I hope to see you guys,” sabi ni KC.

Promise nga ni KC na ang concert na `yon ng kanyang parents ay mapupuno ng pagmamahal, pagpapatawad, pagkakaibigan, at reconnection.

Sabi nga ni KC, ang dami niyang ganap sa buhay ngayon, at masayang-masaya siya sa nangyayari sa kanya. Na palagi nga raw ay may rason para palaging ngumiti, hindi lang siya, kundi ang lahat.

So, abang-abang na lang sa bonggang eksena ni KC sa concert nina Shawie at Gabo. For sure, magdadagdag ng kilig ang eksenang `yon. (Dondon Sermino)