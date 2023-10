‘Showtime’ family rarampa sa HK

Marami na ang nakaka-miss sa ‘It’s Showtime’, ha!

Pero mabilis lang naman ang mga araw at muli na nating mapapanood ang nasabing Kapamilya noontime show.

Sa pagbabalik nga nila sa October 28 ay ang grand finals na ng phenomenal segment na ‘Mini Ms. U’ at ang nalalapit na pagsisimula ng ‘Magpasikat 2023′ na hudyat din ng kanilang 14th anniversary ang mapapanood.

Puwede nilang gamitin ang ilang araw na suspension para sa paghahanda sa mga performances nila sa ‘Magpasikat 2023’.

Samantala, sa Instagram live ng isa sa mga host na si Teddy Corpuz ay binunyag nito na papunta simula Martes ang ‘It’s Showtime’ family sa Hong Kong para makapag-muni-muni, bakasyon.

Matagal na nga rin since noong huling magbakasyon ang ‘It’s Showtime’ family.

Noong 2019 nga ay nag-bakasyon sila sa Hong Kong din kung saan nag-enjoy talaga sila.

Well, at least magkakasama sila this time para magbakasyon at hindi mag-work, ha!

Bonggels!