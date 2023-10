Sey mo Mariel? Kylie kinilig sa ‘halikan’ nina Robin, Liezl

Kinilig na parang teenager si Kylie Padilla nang makita niya ang isang showbiz magazine na ang cover ay ang kanyang mga magulang, sina Senator Robin Padilla at Liezl Sicangco.

Eh sa naturang cover, naghahalikan ang mag-ex at sweet na sweet talaga.

“Mama don’t be mad nyahahaha,” paunang chika ni Kylie.

“Bilang kayo ang aking magulang natuwa akoooo and it’s so vintage,” sabi pa niya.

Pero siyempre, alam naman nating lahat na may kanya-kanyang buhay na sina Robin at Liezl. Si Robin ay mister na ni Mariel Rodriguez at dalawa na ang kanilang anak.

Kaya naman agad nagpasintabi si Kylie.

“Not meaning to offend anyone hihihi. It’s just so cute!” chika pa niya.

I’m sure naman, dedma lang si Mariel sa post na `yon ni Kylie, no! Hindi naman niya pagseselosan ang mga lumang larawan, lalo na at huling-huli o nakakulong na sa kanya ang puso ni Robin.

Anyway, inspirasyon din sa marami ang post na pagpapa-tattoo ni Kylie ng drawing ng anak niya. Kasi nga, ginawa niya `yon noong panahon na super down siya, at niregalo `yon sa kanya ng kanyang anak.

Isang simpleng puso `yon na kinulayan ng pula. Naantig nga ang mga puso ng marami. Heto nga ang chika nila:

“Awwwwww…” sabi ni Andrea.

“Great idea Kylie! Will do this too when my son learns to draw.”

“Aww motherhood in many ways.”

“Ang bait na bata naman.”

“Love the idea. Mum’s love.”

“Sweet kuya Alas. Great idea.”

“Awww nakaka-touch naman.”

