Senado binulabog ng mga hacker, Kamara offline

Tinangka rin ng mga hacker na pasukin ang website ng Senado noong araw na binaboy ang website ng Kamara de Representantes.

“Per our IT, we recorded a spike in attacks last Sunday,” wika ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. sa pinadalang text message sa mga reporter.

Naharang daw nila ang mga hacker dahil sa firewall pero tinutukan pa rin ito ng mga IT upang hindi makapasok ang mga hacker.

Samantala, muling isinara ng Kamara ang website nito matapos na maka-detect ng mga kahina-hinala at hindi karaniwang aktibidad na kinakailangan umanong imbestigahan.

Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco ang pag-offline ng website ay isang “precautionary measure” at pagkakataon upang mu­ling suriin ang mga inilatag na cyber security measures.

“Despite our recent security enhancements, we have detected suspicious and unusual activities that necessitate further scrutiny,” sabi ni Velasco. “Our primary concern is to guarantee the safety, integrity, and reliability of our digital platform for the citizens we serve.” (Dindo Ma­tining/Billy Begas/Eralyn Prado)