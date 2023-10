Sanggol todas sa iniksiyon ng ospital

INIREKLAMO ng isang ginang ang ospital sa Quezon City kung saan ipina-confine ang kanyang limang buwang-gulang na sanggol na ilalabas na sana matapos bumuti ang karamdaman pero namatay matapos umanong turukan ng hindi malamang gamot.

Batay sa naantalang report ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District (CIDU-QCPD), nangyari ang insidente sa ward room 329 ng Far Eastern University (FEU) Hospital sa Regalado Avenue sa Barangay West Fairview bandang alas-singko nang hapon noong Lunes.

Lumitaw sa imbestigasyon ni P/SSg. Camilo Ross J. Cunanan na dinala ni Golda May Amurao Sedigo, ng No. 27 Rose St., Barangay Holy Spirit, Quezon City, ang kanyang anak na si Ace Liam sa FEU Hospital para ipa-check up dahil sa matin­ding ubo bandang alas-sais nang umaga noong Oktubre 13.

Ipina-admit sa ospital ang bata matapos itong isailalim sa ilang laboratory test at na-diagnose na mayroon umanong ‘bilateral pneumonia with air trapping’.

Ayon sa attending pediatrician na si Dr. Analiza Duran, bumuti na ang kalagayan ng sanggol matapos ang tatlong araw na pagkaka-confine kaya ilalabas na sana ito sa ospital bandang alas-nuwebe nang umaga noong Lunes.

Gayunman, habang natutulog ang sanggol, isang duty nurse na nakilalang si Janina Leano Santos ang pumasok sa silid nito at umanoy nag-inject ng hindi natukoy na gamot sa pamamagitan ng kanyang intravenous line/route pero nagising ang bata at biglang umiyak.

Makalipas ang ilang oras, napansin ni Golda May na nag-iba ang kulay sa leeg at mukha ng kanyang anak saka ito biglang nawalan ng malay.

Agad na humingi ng tulong ang ina ng biktima sa nurse station kaya dali-dali namang tumugon si Dr. Krystle Joyce Bautista at sinikap na i-revive ang bata pero hindi rin ito nakaligtas.

Samantala, itinanggi ng ospital na may kapabayaan sila sa nangyari sa bata pero nangako umano ito na iimbestigahan ang reklamo ng ginang.(Dolly ­Cabreza)