Robi binuking na ‘dyowa’ na ni Seth si Francine

Third episode na ng ‘It’s Your Lucky Day’ at habang tumatagal ay mas bumobongga sila, ha!

Siguro dahil mas kilala na nila ang isa’t isa at nakabuo na ng friendship ang mga Lucky Stars, tawag sa host ng programa.

Si Melai Cantiveros nga ay nagpapaulan ng joke tungkol kay Negi at sa main host na si Luis Manzano na talaga namang nakakatawa.

Anyway, first time mag-live sa ‘It’s Your Lucky Day’ ni Kyle Echarri na walang taping ng ‘Senior High’ ngayong Tuesday.

Mukhang busy pa si Andrea Brillantes kaya hindi pa ito lumalabas sa bagong show ng Kapamilya.

Enjoy na enjoy naman daw si Bianca Umali na mapasamang host ng ‘It’s Your Lucky Day’ dahil nabigyan siya ng chance maka-work ang mga Kapamilya at maging representative ng mga Kapuso.

In all fairness kay Bianca, nakabuo na agad siya ng rapport sa mga Kapamilya stars at may talent din siya sa hosting.

Samantala, ang question for today ay kung anong pagkakataon sa buhay ng Lucky Stars na nasabi nilang suwerte sila?

Sagot ni Seth, ang ‘Pinoy Big Brother’ ang nagbigay ng suwerte sa buhay niya.

Pero ang suwerte raw niya ngayon ay ang ka-love team niyang si Francine Diaz.

Sey naman ni Francine ay noong pinanganak siya ay suwerte niya, pero suwerte rin daw niya si Seth.

May rebelasyon naman si Robi Domingo tungkol kay Seth.

Tinanong niya raw si Seth kung nasaan ang dyowa nito at sinagot daw nito ay “And’yan,” na ang tinutukoy ay si Francine.

Naku ha, sina Seth at Francine na nga ba?

Sila man o hindi ay talaga namang nakakakilig ang FranSeth na maski ang asawa ni Luis na si Jessy Mendiola ay nag-post sa Instragram story na kinikilig siya sa dalawa, ‘noh?!

Kabog!(Byx Almacen)