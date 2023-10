Ready na ang Plan B! Ginebra hahanap ng kapalit ni Justin Brownlee kapag ipinataw na ang sanction

MALAYO na ang tanaw ng Ginebra sa PBA Season 48, pinaghahandaan ang posibilidad na hindi makapaglaro si Justin Brownlee sa Commissioner’s Cup.

Naghahanap ng stand-by import ang Gin Kings.

“Just in case, hindi natin alam ‘di ba?” ani team governor Alfrancis Chua sa preseason press conference sa Diamond Hotel Ballroom nitong Martes.

Nag-positive sa banned substance ang A Sample ni Brownlee sa 19th Asian Games sa Hangzhou isang araw matapos ihatid ang Gilas Pilipinas sa gold medal kontra Jordan.

May hanggang October 19 para umapela si Brownlee sa International Testing Agency, pero ayon kay Chua ay ang A Sample ng urine din na kinuha sa Hangzhou ang isusumite.

Mas malamang, hindi na sila humingi ng confirmatory test.

Mula tatlong buwan hanggang dalawang taon ang posibleng sanction na igagawad kay Brownlee.

Paano na ang depensa ni Brownlee sa titulo ng Commissioner’s Cup na kinuha niya at Ginebra laban sa Bay Area noong January?

“As of now, nakalutang kami lahat. We are blinded,” dagdag ni Chua. “As of now, naghahanap kami ng replacement just in case. Hindi namin alam, baka kung ‘di kami kumilos agad baka too late na.”

Nakabakasyon pa sa US si Brownlee, gayundin si coach Tim Cone. Posibleng sa October 24 pa mabuo sa practice ang defending champions.

Pero babalik si Brownlee sa Manila at maglalaro kung walang kumplikasyon sa rules.

“Yeah, hindi naman PBA ang nagsabi na may nakitang substance sa kanya, eh. ‘Di ba? Asian Games naman ‘yung sa drug testing nu’n,” dagdag ni Chua, ang team manager ng Gilas sa Hangzhou.

Sa November 17 ang unang laro ng Gin Kings sa Commissioner’s Cup laban sa Converge.

