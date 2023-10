PSG Chief Zagala babu na

May bago nang hepe ang Presidential Security Group (PSG) sa katauhan ni Brigadier Gene­ral Jesus Nelson Morales mula sa Philippine Air Force (PAF).

Ayon sa Presidential Communications Office, papalitan ni Morales si Brigadier General Ra­mon P. Zagala na ililipat sa Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines bilang Commander.

Ang bagong PSG chief ay Deputy Commande­r ng PAF Air Logistics Command.

“Brig. General Jesus Nelson B. Morales (PAF) has been appointed as the Commander of the Pre­sidential Security Group, taking the place of Brig. General Ramon P. Zagala (PA). Zagala will assume his new role as Commander of the Civil Relations Service of the Armed Forces of the Phi­lippines,” anang PCO.

Magiging pangunahing mandato ni Morales na protektahan ang Presidente at ng kanyang pamilya. Si Zagala ay itinalaga bilang PSG Chief noong July 4, 2022 kapalit ni dating Brigadier General Randolf Cabangbang.

Nakatakdang gawin ang change of command ngayong Miyerkoles alas-2:00 nang hapon sa PSG Compound sa Malacañang. (Aileen Ta­liping)