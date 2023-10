Princess Robles, Chery Tiggo winalis Farm Fresh Foxies

Mga laro Huwebes: (FilOil EcoOil Centre)

HUMARUROT sa kanilang unang panalo ang Chery Tiggo Crossovers sa pamamagitan ng tatlong sunod na come-from-behind na straight set na minaneobra ni Princess Robles upang ligwakin ang Farm Fresh Foxies sa bisa ng 25-21, 25-23, 25-22 panalo sa unang laro ng triple-header, Martes ng hapon, sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) 2nd All-Filipino Conference sa Smart Araneta Coliseum.

Tumapos ang dating National University (NU) Lady Bulldogs opposite hitter ng kabuuang 10 puntos na karamiha’y sinandalan ng koponan sa mahahalagang sandali sa third set upang maitakas ang unang panalo sa huling kumperensiya ngayong taon.

“Ginawa lang namin is nagtiwala kami sa sarili namin at sinunod ‘yung plano ng coaches at tulungan lang sa loob ng court. Importante kasi itong unang panalo kasi dito magbe-base kung saan kami tutungo, para magawa namin nang tama at sana sa susunod na game makuha namin at marami,” pahayag ng 26-anyos mula Iloilo City na naging malaking bahagi ng 84th season title run ng Lady Bulldogs, kung saan nagwagi ito ng Finals MVP.

Sa huli ay nagawang tapusin ng Crossovers ang panalo na sumandal sa 10-1 run upang kunin ang first set, habang naging sandalan ang errors ng Far Fresh at service aces upang maitakbo ang second set.

“Yung mali lang sa amin iyung communication kulang pa, at the end nakuha rin namin at nagdagdag pa kami,” dagdag ng opposite hitter.

Nagbida sa iskoring ang magkapatid na Eya at EJ Laure na tumapos ng 14 at 13 puntos mula sa tig-12 atake, habang nagdagdag ang una ng 9 excellent receptions, ayon sa pagkakasunod.

Tumapos din si Imee Hernandez ng 8 points at double-double ni Jasmine Nabor sa 15 excellent sets at 10 digs.

Nadismaya naman sa kanyang debut si playmaker Louie Romero na nagbigay ng 16 excellent sets para biyayaan sina Trisha Tubu ng 15 puntos mula sa 14 atake, NCAA Finals MVP Jade Gentapa sa 10 points at Kate Santiago sa 9 points, 14 receptions at 10 digs.

Hahanapin ng Chery Tiggo ang kanilang second win laban sa baguhang Galeries Tower Highrisers, habang babanat ng bawi ang Farm Fresh kontra star-studded Choco Mucho Flying Titans, sa triple-header sa Huwebes sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City. (Gerard Arce)