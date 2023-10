PioGine nabuhay: Regine sasabak sa concert ni Piolo?

Muling nabuhay at nag-ingay sa social media ang mga fan nina Piolo Pascual at Regine Velasquez o ang PioGine.

Pinost kasi ni Asia’s Songbird sa kanyang Instagram ang poster ng upcoming concert ni Papa P sa Newport World Resorts.

Kinilig ang mga faney nilang dalawa sa suportang ipinakita ng OPM Queen sa dating leading man.

Marami ring netizen ang umaasam na mag-guest ang Asia’s Songbird sa ‘An Ultimate Night with Piolo’ concert.

Kung matatandaan, blockbuster ang ‘Paano Kita Iibigin’ na pelikulang pinagsamahan ng dalawa noong 2007.

Pero bago pa man magsama sa isang pelikula ay naging magkatambal na sila sa ‘Lobo’ episode ng ‘Maalaala Mo Kaya’ noong 2001 at ‘Ang Iibigin’ Ko’y Ikaw’ episode ng weekly series na ‘Habang May Buhay’ in 2000.

Until now ay wala pa ring binabanggit kung sino-sino ang magiging guests sa nasabing concert pero dahil sa post na ito ng misis ni Ogie Alcasid ay lumakas ang kutob ng fans na isa si Regine sa makikita nila sa Newport Performing Arts Theatre on October 20.

‘Yun Na! (Ogie Narvaez Rodriguez)