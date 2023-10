PBBM nasungkit P427B puhunan sa mga biyahe

Nagresulta sa P427 bilyong foreign investments sa Bureau of Investments (BOI) na ang karamihan ay napupunta sa sektor ng renewable energy ang mga pagbisita ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., sa ibang bansa.

“Natutuwa tayo at nasabi natin kay Pangulong Marcos na ang kanyang mga presidential visit ay nagresulta sa aktuwal na pagpaparehistro at pag-apruba sa pamumuhunan doon sa ating mga ahensiya sa pagsulong ng pamumuhunan,” pahayag ni Trade Undersecretary Ceferino Rodolfo sa isang press briefing sa Malacañang nitong Martes.

“Natutuwa tayo at binanggit sa ating mahal na pangulo na from January to September of this year, ang investment approvals po ng BOI ay umaabot na sa P734 billion. Kung ikukumpara po ito noong January to September of 2022, umabot lang po tayo noon ng P362 billion or an increase of 102 percent,” dagdag ni Rodolfo na hindi pa kasama rito, ang humigit-kumulang P131 bilyon na mga pamumuhunan na inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA) mula Enero hanggang Oktubre 2023, na kumakatawan sa pagtaas ng 232.45 porsyento mula sa P39.632 bilyon na mga pag-apruba sa pamumuhunan sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Sinabi ni Rodolfo na karamihan sa mga pamumuhunan ng PEZA ay maaari ding ituring na direktang resulta ng mga pagbisita sa ibang bansa ng pangulo dahil marami sa mga ito ay nagmula sa Japan, China at Estados Unidos na binisita ng pangulo noong nakaraang taon at unang bahagi ng taong ito.

Sinabi ni Rodolfo, na nagbigay-alam sa pangulo tungkol sa kamakailang mga pamumuhunan, na humigit-kumulang 80 porsiyento ng kabuuang foreign direct investment (FDI) re­gistration ay dumadaan sa Board of Investments (BOI).

Iniulat din ni Rodolfo sa pangulo na mula Enero hanggang Setyembre ng taong ito, umabot sa P734 bilyon ang investment approvals ng BOI, kumpara sa P362 bilyon na naitala noong Enero hanggang Setyembre 2022, o pagtaas ng 102 porsiyento.

Ang kabuuang inaprubahang foreign investment registration ng BOI na P427 bilyon ay kumakatawan sa 150 porsiyentong pagtaas kumpara sa rekord noong nakaraang taon.

Ayon kay Rodolfo, ang mga lokal na reporma at paghahanda na ginawa ng gobyerno bago ang mga pagbisita ay mahalaga rin sa mga pamumuhunan.

Halimbawa noong Nobyembre noong nakaraang taon, ang mga hakbangin sa patakaran na isinagawa ng administrasyon ay ang pagtanggal ng mga paghihigpit sa equity ng mga dayuhan sa mga proyekto ng renewable energy at ang pagho-host ng pangulo sa iba’t ibang pinuno na bumisita sa bansa.