Pauline Del Rosario sasabak sa Q-School Stage II tourney

GIGIYAHAN ni Pauline Beatriz Del Rosario ang tatlong Pinay na pupuntirya ng card para makasabak sa 75th Ladies Professional Golf Association Tour 2024.

Kasama ang pambato ng ICTSI (International Container terminal Services, Inc.) at sina Chanelle Avaricio at Tomita Arejola sa 187-player Q-School Stage II na sasambulat Martes (Miyerkoles sa Manila) sa Bobcat at Panther Courses ng Plantation Golf and Country Club sa Venice, Florida.

Swak dito si Del Rosario sa pagiging miyembro ng Epson Tour pagkasungkit ng card sa nakaraang taon, samantalang nag-38th place sa Stage I sa Mission Hills noong August si Avario at si Arehola ay bumuhol sa pang-43 pwesto.

Walang cut sa 72-hole stroke play tournament pero may nakatakda lang na players na mga susulong sa last phase, ang Q-Series, sa Nov. 30-Dec. 5 sa Magnolia Grove Golf Course sa Mobile, Alabama na kakasahan din nina Dottie Ardina at Bianca Pagdangananto, kapwa LPGA Tour member pero may condional status. (Ramil Cruz)