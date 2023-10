Ninakawan ng cellphone 

Ano po kayang kahulugan ng panaginip ko kung saan nakita ko raw na nakasakay ako sa jeep.

Pagkatapos ay hinahanap ko ‘yung cellphone ko sa bag ko. Pero kahit na anong halungkat ko ay hindi ko raw makita. Nung nasabi ko na nawawala ‘yung cellphone ko. Sinabi ko raw sa driver na nawawalan ako ng cellphone at gusto ko sana na hanapin muna ‘yun bago may bumaba. Pero hindi niya ako pinayagan, tapos traffic din daw noon kay may mga bumaba na rin. Pagkatapos ‘yung lalaking katabi ko ay tinulungan ako na ipa-ring ‘yung cellphone ko. Tumunog naman daw ito pero nasa labas! Nung nakita ko ‘yung lalaki na may hawak ng cellphone ko sinigawan ko raw siya at nagmakaawa ako na babayaran ko na lang sa kanya, pero hindi raw siya nakinig at umandar na ‘yung jeep.

DeeDee

Hindi madali na makitang kinuha ng iba ang bagay na pinaghirapan mo bago mo makamit, gaya ng cellphone. Pero sa dream world, sumisimbolo ito sa paraan mo ng pag-iisip.

Sinasabi ng panaginip mo na masyado kang structured mag-isip. Maganda ito dahil ang malalaking problema ay nabibigyan mo ng solusyon sa pamamagitan ng paghahati-hati sa mga ito para mapadali ang proseso.

Madali mong natutukoy kung ano ang problema, paano ito umuusbong, at nakakalikha ka ng agarang solusyon para rito.

Pero sa kabilang banda, meron pa ring parte sa iyo na nakatingin agad sa mahirap na anggulo ng isang problema. Bago ka magsimula, maaaring sinasabi mo agad na imposible itong magawa o mahirap na gawin, pero kapag natapos mo na ay nakakaramdam ka naman ng kasiyahan.

Ang panagiip na may nagnanakaw ay sumisimbolo rin sa transisyon sa iyong buhay kung saan malapit ka nang magwakas at magsimula ng panibago.

Sa mabilis ding pagbabago-bago ng mundo na iyong ginagalawan ngayon, kailangan mo ng sandaling pause o pahinga. Sinasabi ng panaginip mo na masyado kang nakakakuha ng atensyon na tipong maging mga kaaway mo ay lumalapit sa iyo.

Sumisimbolo rin ang cellphone sa iyong panaginip ng pagiging creative mo, ayaw mo ng pwede na dahil dapat angat ka sa iba.

Ang pagkawala nito dahil sa snatcher ay isa ring warning at nagsasabing kailangan mong ma-overcome ang kalungkutan, o pakiramdam ng guilt na nararanasan mo sa ngayon. Kailangan mong alisin ang anumang stress na nagbabanta sa kalusugan mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com.