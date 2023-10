Mas bet ang abs, ayaw sa maginoo: Barbie dedma sa mga katangian ni David

Bongga ang ‘Mahal mo o Mahal ka?’ challenge ni Barbie Forteza, kasama si Rain Matienzo.

Ito nga `yung may mga nakasulat na ‘salita’ sa itaas at pipili ka kung ano ang mas gusto mong puntahan, o mas bet mo sa buhay mo.

Unang choice nga ay single o taken, at siyempre sa taken nagpunta si Barbie.

Second ang tisoy o moreno, at sa moreno siya nagpunta, dahil hindi naman tisoy si Jak Roberto, di ba? Si David Licauco ang tisoy, no!

Sa tanong na mapagmahal o maginoo, ang mapagmahal ang pinili niya, at hindi ang maginoo, na title ni David na ‘Pambansang Ginoo’.

At sa toxic o healthy, natural na healthy ang pinili ni Barbie.

Sa dependent o strong independent, ang huli ang pinili niya.

At sa chocolate o ice cream, umeksit siya na parang pareho niyang ayaw.

Sa kontrabida o bida, natural na bida ang piliin niya.

At sa ‘mahal ka’ o ‘mahal mo’ ay medyo nag-isip siya, pero sa huli ay pinili niya ang mahal ka.

Sa smart or funny ang huli ang mas bet niya.

Sa mountain o beach, mas bet niya ang beach siyempre, na personalidad talaga niya.

At siyempre, sa always late at always early, ang huli ang pinili niya, dahil in fairness kay Barbie, professional talaga siya.

At ito na nga, sa no abs at with abs, yes na yes siya sa with abs. Kasi nga, alam naman ng lahat na bongga ang abs ni Jak, kumpara kay David, di ba?

At sa huli, ang ‘go outside’ o ‘watch Maging Sino Ka Man’, mas bet niya ang huli, na dapat lang.

‘Yun lang, todo react siyempre ang mga BarDa fans, dahil obvious naman na ang dyowa niyang si Jak ang pinili niya at walang kaplastikan o pakiyeme na ang mga katangian ni David ang pinili niya, ha!

Well, knowing Barbie, hindi `yan magpapaka-showbiz, no! Sabi nga, whether you like it or not, sasabihin niya ang tunay na laman ng puso niya.

Bongga! (Dondon Sermino)