Makabagong pamamaraan

Isa sa mga nagiging balakid kaya po nabibigong mapatunayang maysala ang mga nahuhuling criminal suspect ay ang kakulangan o maling pamamaraan sa pagkuha ng ebidensya.

Saksi po ang inyong lingkod ng tayo ay magsilbi noon bilang assistant secretary sa Department of the Interior and Local Government (DILG) sa mga pagkakataong nadi-dismiss lamang ang kaso laban sa suspect na nahuhuli ng ating kapulisan dahil kulang sa ebidensya o mali ang paraan ng pag-aresto.

Mismong ang Department of Justice (DOJ) na po ang nagsabi na ang karamihan sa mga isinasampang kaso ng Philippine National Police (PNP) at iba pang tagapagpatupad ng batas ay nadi-dismiss sa piskalya pa lamang. Kapag naman po umabot sa korte, 90 porsyento pa rin ang nadi-dismiss. Ang dahilan: ang kakulangan ng dokumentasyon at matibay na ebidensya, o maling pagkalap nito.

Sa panahon po ngayon ng makabagong teknolohiya, tila ba napag-iwanan na ang ating PNP at iba pang law enforcement agencies pagdating sa paggamit ng siyentipikong pamamaraan ng pagkalap ng ebidensya sa crime scene. Kung mapapanood ‘nyo po ang mga TV series na tulad ng CSI at NCIS ay makikita ‘nyo naman na marami na pong modernong paraan gamit ang forensic science para makapaglutas ng krimen.

Isa po sa makalumang paraan na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng PNP sa kanilang imbestigasyon ay ang paraffin testing para matukoy kung nagpaputok ba ng baril ang isang suspect.

Mahigit nang tatlumpung taon ang nakalipas ng ihayag ng Korte Suprema na ang paraffin testing ay hindi mapapagkatiwalaan na paraan para mapatunayan ang pagputok ng baril pero nakakapagtakang ginagamit pa rin ito ng PNP.

Ayon sa Korte, ang nagagawa lamang ng paraffin testing ay makita kung may nitrites o nitrates sa kamay ng pinaghihinalaang pumutok ng baril.

‘Yun nga lamang, kahit pala nagpaputok ng baril ay puedeng walang makitang nitrites o nitrates sa kamay. Kapag naman may nakitang nitrates, puedeng ito ay dahil sa paghawak ng bagay na may nitrates, tulad ng fertilizer, mga paputok, tabako o sigarilyo at mga halamang tulad ng gisantes at sitaw.

Sabi pa nga noon ni Senador Bato dela Rosa na dating PNP chief, maaring ang katabi ng nagpaputok ng baril ay makitaan din ng nitrates sa paraffin testing.

Dahil dito, isa sa ating tinutulak sa paghahain po natin kamakailan ng House Bill (HB) 7975 ay tigilan na ng ating mga law enforcement agencies ang paraffin testing sa pagkalap ng ebidensya.

Bukod po riyan, pinanukala rin namin ni Camarines Sur Congressman LRay Villafuerte sa aming bill ang ilang mga pamantayan para matiyak na ang ating mga tagapagpatupad ng batas ay napapanatiling malinis ang crime scene para lahat ng ebidensyang makukuha ay hindi kontaminado,

Nakasaad din po sa HB 7975 ang pagbuo ng Crime Investigation Modernization Committee (CIMC) na pangungunahan ng Secretary ng DILG. Ang mga miyembro naman ng Komite ay ang chief ng PNP, ang director ng National Bureau of Investigation (NBI) at dalawang forensic experts na itatalaga ng Pangulo.

Trabaho po ng CIMC na magsagawa ng pag-aaral sa mga modernong crime investigation methods na maaaring gamitin sa ating bansa at bumuo ng isang crime investigation manual para sa mga law enforcement agencies.

Ang CIMC din ang magpapadala sa ibang bansa ng mga scholar na mag-aaral ng forensic science para sa pagbabalik nila ay magamit at maipamahagi nila ang kanilang napag-aralan sa ating mga crime investigators.

Sa dami ng impormasyon at mabilis na pag-usad ng teknolohiya, dapat po ay nakakasabay lagi ang ating gobyerno, lalo na ang ating mga tagapagpatupad ng batas. Hindi lamang po makakatiyak ng malalakas na kasong isasampa sa korte ang ating kapulisan, lalaki rin po ang tiwala at kumpiyansa sa kanila ng publiko.