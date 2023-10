Kauna-unahan! Command Operations Center sa Calamba binuksan

Pormal na binuksan ang Command Operations Center sa gusali ng City Disaster and Risk Reduction Office sa Calamba, Laguna.

Sa talumpati ni Calamba City Mayor Ross Rizal sa pasinayang isinagawa, sinabi nitong ang proyektong ito ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaang lungsod para magkaroon ng sentralisadong control and command center kapag may kalamidad at iba pang krisis na nangangailangan ng agarang pagkilos ng pamahalaan.

Hindi lamang umano para sa kalamidad ang itinatag na Command Operations Center bagkus ay para rin sa pagresolba sa mga krimen at maging traffic monitoring.

Katuwang ng Mayor sa aktibidad si POSO Chief Ret. Col. Conrado Masongsong at iba pang mga opisyal ng Calamba City.

“In order to adapt to challenges of modern data collection, crime prevention and crime solving, proactive and speedy approach to road crashes as well as emergency response, and timely traffic monitoring, this administration funded a new and state of the art command center,” ayon pa kay Mayor Ross.

“Sumasalamin poi to sa ating pagsusumikap na magkaroon ng maaasahan at sentralisadong control at command center sa panahon ng kalamidad at anumang uri ng krisis. Kaya nakabantay po kami sa inyo mga kababayan,” dagdag pa ng alkalde.