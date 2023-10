Karera Tips Ni JP Gonzales

Oktubre18, 2023 – Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Pharoahs Treasure, 2 Save Ky Shavings, 4 Macha Green, 6 A.P Factor

R02 – 1 Carolina Bell, 2 SummerLin, 7 Kindra,5 On Eagles Wins

R03 – 1 Speedy Wego, 4 I’ll Have Another, 8 Princess Mamba, 2 Double Rock

R04 – 1 Stand In Faith, 2 Heroes Of Caloocan/Sun Moo Lake, 4 Blue Mist, 3 Rain And Thunder

R05 – 7 Sinag, 4 Double Strike, 3 Sky Plus, 8 Maximum Speed

R06 – 6 Rockstar Show, 1 Midnight Sonata, 8 Sampaloc’s Pride, 4 Mellifluous

R07 – 1 Don Damiano, 8 Baling Rikit, 4 National Treasure, 2 Manila Boy

R08 – 5 Caraga Wonder, 7 Trust Worthy, 1 Noir, 9 This Is Your Day

Solo Pick: Pharoahs Treasure, Don Damiano

Longshot: Rockstar Show