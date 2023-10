Juvenile Stakes Race 2nd leg aarangkada

PAKAY ng connection ng kabayong si Mae Bell na tapatan ang tikas ng magkakamping sina Bea Bell at Cassandra Bell sa 2023 PHILRACOM “2nd Leg Juvenile Stakes Race” na ilalarga sa darating na Linggo, Oktubre 22, sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Isa sa mga tiyak na madedehado ang kalahok na si Mae Bell na rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association, (PSA) – Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema, pero ayon sa ibang mga karerista, malaki ang tsansa nito na manalo sa distansiyang 1,400 metro.

Maliban kina Bea Bell at Cassandra Bell, ang ibang makakatagisan ng bilis ni Mae Bell ay sina Amor My Love, Ghost, Heartening To See, Masunaga, Mommy’s Love, Morning After at Over Azooming.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1,080,000, mapupunta sa second placer ang P360,000, habang P180,000, P90,000, P54,000 at P36,000 ang third hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Mag-uuwi rin ng P90,000 ang breeder ng winning horse habang P54,000 at P36,000 ang ibubulsa ng second at third.

Samantala, bukod sa nabanggit na stakes race, may ilalargang regular races ang Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI), suportado ito ng Philippine Racing Commission.

(Elech Dawa)