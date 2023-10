Journo damay rin sa cyber libel! Bautista napikon sa LTFRB lagayan, Valbuena kinasuhan

Naghain ng kasong cyber libel si Transportation Secretary Jaime Bautista laban kina Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers (MANIBELA) Chairperson Mar Valbuena at journalist Ira Panganiban.

Sa isang interview sa Department of Justice, sinabi ni Bautista na inihain niya ang kaso dahil sa alegasyon na tumanggap siya ng suhol.

“Marami silang accusations na ako raw ay tumanggap ng pera, ng suhol, hindi naman totoo. Kaya gusto ko lang protektahan ang aking pangalan na inalagaan ko for almost 45 years,” paliwa­nag ng kalihim.

Ang kasong cyber libel ay may kaugnayan sa sinabi ni Valbuena na base sa rebelasyon ni dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Executive Assistant Jeff Tumbado, si suspended LTFR­B Chairman Teofilo Guadiz III ay nagde-deliver umano ng corruption money kay Bautista.

Sa sumunod na araw, binawi ni Tumbado ang kanyang pahayag at humingi ng paumanhin kina Bautista at Guadiz sa pagsasabing ito ay “borne out of impulse, irrational thinking, misjudgment, [and] poor decision making.”

Minaliit naman ni Valbuena ang inihaing kaso ng DOTr secretary.

“Purely Harassment and abuse of power. Hindi po ako mapapatahimik ng kahit anong kaso para ilabas ang katotohanan,” saad ni Valbuena sa mga reporter.

Nagtataka naman si Panganiban kung ba­kit pati siya ay dinamay sa kaso gayung nagbabalita lamang siya.