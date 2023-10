Jemyca Aribado, Philippine squash kakatok sa 2028 Los Angeles Olympics

PAGHAHANDAAN nang husto ng “Kayod Pilipinas” national squad na kinabibilangan ni top Pinay squash player Jemyca Aribado ang 2028 Los Angeles Games kasunod ng pagkakapasok ng kanilang pampalakasan sa Olympics.

Labis ang kaligayahang nadarama ni Philippine Squash Academy President Robert Bachmann sa pagkakapili sa squash na maging parte ng 2028 LA Games matapos tanggapin ng International Olympic Committee (IOC) ang proposal ng mga lokal na organizer ng quadrennial meet na makasama ang baseball/softball, cricket, flag football, lacrosse at squash sa sports program nito.

Ito ang unang pagkakataon na lalaruin sa Olympiad ang flag football at squash, habang ang baseball at softball ay napasama na sa 2020 Tokyo Olympics at ang cricket ay nilaro na sa Paris Olympics noong 1900, samantalang ang Lacrosse ay minsan nang napasama sa 1904 St. Louis at 1908 London Games.

Napili umano ang limang sports bilang pagkakasunod sa kultura ng American sports at magpapakita ng iconic American sports sa buong mundo.

“I was so thrilled, ecstatic and prayers answered. It was long time coming,” pahayag ni Bachmann sa mensahe nito sa Abante Sports patungkol sa pagkakasama ng racket-and-ball sport na nilalaro ng dalawa hanggang apat na manlalaro sa isang apat na sulok ng pader na may maliit na bola na pinagpapasahan.

Makukunsidera naman ang 30-anyos na 2019 Southeast Asian Games mixed team gold medalist na si Aribado na numero unong babaeng manlalaro sa bansa, habang si Robert Andrew Garcia naman ang maituturung na pinakamahusay na lalaki sa bansa.

Parehong sumasabak sa Professional Squash Association (PSA) World Tour at Asian Individual Championships sina Aribado at Garcia, kasama ang iba pang mga national squad member na sina David Pelino, Reymark Begornia, Alyssa Yvonne, Jimmie Avila, Christopher Buraga at mga hinuhubog pang manlalaro ng national sports association.

“On behalf of the entire global squash community, I would like to express my immense delight at squash’s inclusion in the LA28 Olympic Games. Squash is an amazingly dynamic, diverse and demanding sport that is perfectly suited for the Olympic Games. Everyone involved in our sport is elated to be LA28 bound and we look forward to being part of an unparalleled Olympic Games experience,” pahayg ni World Squash Federation chief Zena Wooldridge sa isang statement. (Gerard Arce)