Hiling ng mga manonood: Maricel buhayin sa serye nina Loisa, Charlie, Alexa, Elisse

Hindi kuntento ang mga faney sa pagkakatsugi kay Maricel Soriano sa seryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’. Bitin na bitin nga raw ang mga pasabog ni Marya, ha!

Kaya sa isang post ng ABS-CBN na umabot agad ng 178,000 reaction, 36,000 comment, 11,000 share, pinaramdam talaga nila ang kanilang pagkalungkot, pakikiramay.

Mahigit isang linggo na nga ang nakalipas nang biglang pinatay ang karakter ni Marya, at hindi pa rin maka-move on ang mga fan hanggang ngayon.

Hindi sila makapaniwala sa short but sweet special participation ni Marya sa Kapamilya teleserye, na bitin na bitin talaga sila sa karakter nitong si Amanda.

Hindi nga raw nangyari ang inaabangan nilang matitinding eksena ni Marya kasama sina Elisse Joson, Alexa Ilacad, Charlie Dizon, Loisa Andalio, at syempre ang kontrabida sa serye na si Snooky Serna.

Sabi nila, sobrang unpredictable raw ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’, na pati na ang Diamond Star ay pinatay agad, kaya tiyak na mas maraming pang pasabog ang mapapanood.

Pero, may mga naniniwala at naninindigang buhay pa rin ang karakter ni Marya, kaya hindi sila bumibitaw sa panonood. Wish nila na biglang lumabas ulit ang buhay na buhay na karakter ni Maricel.

Anyway, kung nabitin ang viewers kay Maricel sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’, pasabog naman ang ganap niya sa ABS-CBN at Prime Video series na ‘Linlang’.

Palaging nagte-trending ang mga eksena niya roon kasama sina JM de Guzman, Paulo Avelino, Kim Chiu, na nakatikim na nga nang matitinding sampal mula kay Maricel.

Sabi nga ng mga faney, ‘on a roll’ si Maricel ngayon dahil mula sa acting showdown niya kay Snooky sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’, diretso sabak na siya sa isa pang palaban na karakter para naman sa ‘Linlang’. (Dondon Sermino)