Gigil sa bagong kampeonato! Tyler Tarik Bey ipaparada ng Magnolia Hotshots

ISA sa pinakagutom ng kampeonato sa PBA ang Magnolia.

“2018 pa kami huling nanalo,” paalala ni governor Rene Pardo sa preseason press conference sa Diamond Hotel kahapon.

Governors Cup ng 2018 ang huling nadagdag sa unang 13 championship trophies ng Purefoods franchise.

Tinalo ng Magnolia ang Alaska sa anim na laro.

“Kaya my instructions to the boys, championship or nothing else,” giit ni Pardo.

Si Tyler Tarik Bey ang ipaparada ng Hotshots sa Commissioner’s Cup, matatasahan agad kontra kay Rondae Hollis-Jefferson ng TNT sa lone game sa opening day sa Smart Araneta Coliseum sa November 5.

Nakalistang 6-foot-7 si Bey na dating naglaro sa Dallas Mavericks at sa Houston. Nang i-waive siya ng Rockets, dumayo naman sa Israel ang 25-year-old.

Produkto ng Colorado Buffaloes si Bey, 36th pick ng Philadelphia 76ers noong 2020.

Winalis ng Magnolia ang PBA On Tour, walang pinaporma sa 11 laro.

Pero iba ‘yun, iba ang bakbakan sa conference.

“That doesn’t say we will rest sa 11-0 run,” dagdag ni Pardo.

Balik sina Ian Sangalang, Calvin Abueva, Paul Lee, Jio Jalalon, Jerrick Ahanmisi, Abu Tratter sa Magnolia. Tanging nasa injured/reserve list si Jackson Corpuz.

(Vladi Eduarte)