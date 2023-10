Fil-Am star Jalen Green ekis pero Rockets walastik

TINAPAKAN ng Houston Rockets ang silinyador sa fourth quarter para agawan ng panalo ang San Antonio Spurs 99-89 sa preseason game nila nitong Lunes.

Out si Fil-Am Jalen Green sa Houston dahil sa toe issue, hindi rin pinaglaro ng San Antonio sina top rookie Victor Wembanyama at Devin Vassell.

Abante pa ng 13 pagkatapos ng three ang Spurs pero na-outscore sila ng Rockets 36-13 sa final 12 minutes.

Wala na ang starters sa loob, hindi naalagaan ng reserves ni coach Gregg Popovich ang lead.

Binuhat ng tig-15 points nina rookies Amen Thompson at Cam Whitmore ang Houston. No. 4 pick ng Rockets si Thompson, kinuha sa No. 20 si Whitmore.

Namuno sa San Antonio ang 18 points, 8 rebounds, 5 assists, 1 block ni Zach Collins na 8 of 10 sa field sa 22 minutes.

Nagdagdag ng 11 points si Keldon Johnson sa una niyang preseason game.

(Vladi Eduarte)