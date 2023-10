Dr. Jay Adalem asam matagumpay na pang-21 season ng NAASCU

UMAASA ang nagbabalik bilang presidente na si Dr. Jay Adalem na magiging breakout season ang 10 paaralan na magtatagisan sa pagbubukas ng ika-21 season ng National Athletic Association of Schools, Colleges and Universities (NAASCU) ngayong Oktubre 23 sa Cuneta Astrodome.

Ito ang sinabi ni Adalem sa pagdalo nito sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes kung saan hangad ng defending champion St. Clare College of Caloocan ang pang-anim na sunod at pangkalahatang ika-7 kampeonato sa seniors basketball.

“From seven members, we are now 10,” sabi ni Adalem.

Malaking hamon ang pilit aagaw sa trono ng Saints ng pumangalawa noong nakaraang taon na Enderun Colleges at mga naglaro sa Final Four na Our Lady of Fatima University at AMA University.

Nais ding makabawi ng Philippine Christian University at Manuel L. Quezon University habang magbabalik sa liga ang City University of Pasay, New Era University, Holy Angel University at University of Makati.

(Lito Oredo)