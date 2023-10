DonBelle todo pakilig

Ang bongga talaga ng DonBelle love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, ha!

Todo-todo nga ang pakilig nila. Feel na feel ng fans nina Donny, Belle ang nararamdaman nilang sweetness sa dalawa.

Wish nga ng marami sa mga DonBelle faney, na umamin na ang dalawa. Na kung sila raw talaga ay huwag na nilang bitinin ang mga faney at sabihin na nilang mag-dyowa na nga sila.

Obvious naman na love na love nina Donny, Belle ang isa’t isa, pero hindi lang sigurado kung ang pagmamahal bang ‘yon ay para lang sa kanilang pagiging magka-love team at hindi pagiging mag-dyowa, ha!

Anyway, masaya ang fans dahil umeere na nga ang ‘Can’t Buy Me Love’ serye nila sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at iba pang platforms ng ABS-CBN.

At least daw ay may ayuda sila sa DonBelle at ine-enjoy nilang panoorin ang serye.

Masaya rin ang DonBelle fans na umeere ng 72 hours early sa Netflix ang ‘Can’t Buy Me Love’.

Naka-8% ratings nga pala ang pilot episode ng DonBelle serye noong Lunes at kinabog nila ang serye nina Bea Alonzo, Dennis Trillo na may 7.2% ratings.

Bongga! (Jun Lalin)