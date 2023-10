Convoy ng Misamis Occidental governor, pinasabugan

NAKALIGTAS sa tiyak na kamatayan si Misamis Occidental Governor Henry Oaminal kasama ang kanyang mga tauhan matapos silang pasabugan ng hindi pa nakikilalang mga suspek sa kahabaan ng Poblacion II sa bayan ng Clarin sa nasabing lalawigan noong Linggo.

Ayon kay Oaminal, magkakasunod ang tatlong kotse na bumabagtas sa kahabaan ng national highway na sakop ng Poblacion II nang biglang sumabog ang isang improvised explosive device (IED) bandang alas-11:10 nang gabi.

Sa ulat, halos wasak ang naunang dalawang kotse habang nadale naman ng mga shrapnel ang ikatlong kotse kung saan nakasakay si Oaminal.

Sa kabila ng mga tinamong pinsala ng mga sasakyan, masuwerte namang hindi nasaktan si Oaminal at ang kanyang mga tauhan.

Dahil dito, lalo pang pinaigting ng Police Regional Office Northern Mindanao Region (PRO-10) ang seguridad sa lalawigan.

Ayon kay PRO 10 Director Police Brig. Gen. Ricardo Layug, inatasan na niya ang lahat ng kanilang nasasakupan na maglatag ng mga checkpoint at isailalim sa red alert ang pulisya, lalo at nalalapit na ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE)( sa Oktubre 30.

“We view this incident with the utmost seriousness and are conducting a thorough investigation to determine the circumstances surrounding the explosion. Sa ngayon sinusuri na rin ang mga CCTV para sa posibleng pagkakakilanlan sa mga suspek at agaran ikadarakip sa mga ito,” ayon kay Layug.

Samantala, sinabi ng gobernador na ito na ang ika-apat na pagtatangka sa kanyang buhay kung saan ang pinakahuli ay naganap noong Disyembre 2022 . Tinambangan din ang kanyang convoy at napatay ang dating kandidato ng pagka gobernador ng lalawigan.(Edwin Balasa)