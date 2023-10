Coach Jeff Cariaso maglalatag ng bagong teknik sa Blackwater

BAGONG sistema ang dala ni coach Jeff Cariaso sa Blackwater, umaasa si team governor Silliman Sy na malao’t madali ay magagamay na ng Bossing. “Coach Jeff is brining in a new culture to the team,” ani Sy sa preseason press conference sa Diamond Hotel kahapon. “Not overnight, we know it’s a process.”

Kinuha si Cariaso noong April, simpleng misyon sa papasok na season ay maka-alagwa mula sa 4-19 finish noong 2022-23. “We know the winning culture of coach Jeff will move around the team,” paniniguro ni Sy.

Si Puerto Rican standout Chris Ortiz ang tinapik ng Bossing sa Commissioner’s Cup. Nanatili na sa Manila si Ortiz pagkatapos ng kampanya sa nakaraang 2023 FIBA World Cup noong September. “Ortiz is doing well, nakaka-adjust na siya sa Philippine weather,” balita pa ng team executive.

Si Christian David ang rookie ng Blackwater, 6-foot-6 na may tira sa labas., intact ang core nina Troy Rosario, RK Ilagan, Mike Digregorio, JVee Casio, Baser Amer, Tyrus Hill. Sa Converge Pocket Tournament, 2-1 ang Bossing – huling panalo kahapon nang tambakan ang Rain or Shine 102-87.

Tumabo si Ortiz ng 21 points sa 8 of 13 shooting, 4/7 sa 3s at may 8 rebounds. Nagdagdag ng tig-11 sina Casio at Rosario. (Vladi Eduarte)