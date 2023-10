Chirs Bitoon, Nueva Ecija Rice Vanguards winalis Pasay Voyagers sa MPBL playoffs

NAGSANIB-PWERSA sina Michael Juico, Roi Sumang, John Byron Villarias, JR Taganas at Chris Bitoon sa Nueva Ecija Rice Vanguards para walisin ang Pasay Voyagers, 71-62, at umusad sa North Division semis ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Playoffs nitong Lunes ng gabi sa Ynares Center sa Pasig City.

Kumalas ang Nueva Ecija sa mahigpit na 15-12 sa ikalawang yugto matapos ibuhos ni Bitoon ang 10 sunod sa kanyang kabuuang 16 na puntos na tampok ang magkasunod na tres upang ilayo ang Rice Vanguards sa 30-15 at hindi na nilingon pa sa huling dalawang yugto ang Pasay.

“Nagpapasalamat kami na walang na-injured sa amin. Pinaghandaan talaga namin ang game na ito kasi alam namin na magiging pisikal dahil kailangan namin parehas na manalo,” sabi ng back-to-back Player of the Game na si Bitoon.

Tumulong sina Michael Juico na may 13 puntos at Villarias na may 11, habang si Sumang ay may siyam na puntos. May walong puntos at walong rebounds naman si Taganas.

“We really expect a tough game kaya iyun ang aming pinag-ensayuhan sa Game 2 kasi doon kami nahirapan sa unang game. It was a tough series kaya nagpapasalamat kami na walang na-injured, ” sabi ni defending champion Nueva Ecija coach Jerson Cabiltes.

Sunod na makakatapat ng Nueva Ecija na inaasam na maging unang prangkisa na nakapagtala ng magkasunod na pagwawagi sa korona ng liga ang dating kampeon na San Juan Knights na pinatalsik naman ang Makati, 95-92, sa overtime.

Naghihintay naman ang Pampanga sa makakasagupa nito sa maghaharap sa do-or-die na Game 3 sa pagitan ng Caloocan at Pasig City sa North Division.

Magtatapat din sa matira-matibay na Game 3 ang Bacoor at Iloilo, Zamboanga kontra Quezon, Batangas laban sa Imus at ang GenSan kontra sa Muntinlupa.

(Lito Oredo)